Tudo sobre o NOS Primavera Sound 2018

De 7 a 9 a de junho o Parque da Cidade vai receber artistas como Nick Cave and The Bad Seeds, Lorde, A$AP Rocky, The War On Drugs, Arca, Father John Misty, Mogwai, Jamie xx, Fever Ray ou Tyler, The Creator.

Depois do Primavera Sound desvendar o seu cartaz para a edição deste ano, o NOS Primavera Sound apresenta a sua programação. A sétima edição continuará a crescer de forma sustentável, depois de ter batido o seu recorde de assistência em 2017, com cerca de 90 mil pessoas.

Os três grandes cabeças de cartaz explicam, de forma contundente, a música contemporânea de hoje: ao lado do rock sem rede de segurança de Nick Cave and The Bad Seeds, que apresentam finalmente em palco o catártico Skeleton Tree já convertido num clássico, estará A$AP Rocky, o novo rei do hip hop a nível mundial (que apresentará o seu ansiado terceiro álbum) e a estrela em ascensão da música pop deste século, Lorde, aclamada pela crítica com o seu segundo disco, Melodrama. Classicismo, modernidade e futuro reunidos num mesmo cartaz.

Aos cabeças de cartaz soma-se um conjunto de outros nomes, representantes do ADN do festival. Desde The War On Drugs, já convertidos numa das bandas rock imprescindíveis desta geração, até ao imparável Jamie xx na sua faceta de DJ, passando por artistas de peso como Father John Misty e Mogwai, o vanguardismo sonoro de Arca, o som arriscado de Fever Ray e Nils Frahm, clássicos do indie rock como Grizzly Bear, Ezra Furman e Wolf Parade, o fenómeno do R&B Rhye e Abra ou a sonoridade psicadélica e multicolor de Unknown Mortal Orchestra.

Só um cartaz completo, diverso e arriscado consegue colocar lado a lado o metal sem clemência de Zeal & Ardor, o pop urbano de Mavi Phoenix e o punk sem concessões de Flat Worms, a paisagem sonora dos Public Service Broadcasting e o edonismo exarcebado de Gerd Janson, a experimentação electrónica de Four Tet (em formato live) e o cantautor obscuro Yellow Days.

Tal como o irmão de Barcelona, o NOS Primavera Sound não esquece o actual panorama musical e, além de A$AP Rocky, o festival conta com a actuação de duas das estrelas de maior projecção do género como são Vince Staples e Tyler, The Creator, ambos com novos e celebrados trabalhos para apresentar, e ainda distintas variantes do género como Kelela, a misturadora de estilos Thundercat ou as francesas de ascendência cubana Ibeyi.

Prontas a demonstrar por que o futuro da música passa pelo feminino, também as mulheres farão parte do motor do NOS Primavera Sound 2018. A nova líder Lorde, no topo do cartaz, estará bem rodeada por nomes com longas carreiras como Fever Ray e The Breeders, além de um rasto ensurdecedor de novas artistas que vão das já mencionadas Kelela e Ibeyi a Mavi Phoenix, Waxahatchee, Kelsey Lu, Superorganism, Jay Som, Vagabon, Alex Lahey, Belako e Mattiel, passando por Helena Hauff, Shanti Celeste e OR:LA e Avalon Emerson no campo da electrónica.

É neste campo que o festival apresenta uma presença forte com os novos representantes do género como Jamie xx, Floating Points (em formato o Solo Live) e Four Tet (para apresentar ao vivo o seu novo álbum, New Energy) junto a propostas estimulantes como as de Talaboman (união de John Talabot e Axel Boman), Joe Goddard (a alma dos Hot Chip), Marcel Dettmann, Motor City Drum Ensemble, Denis Sulta, Levon Vincent, Mall Grab e Helena Hauff.

Ao lado do regresso de nomes conhecidos do festival, como Shellac, o NOS Primavera Sound mostra uma vez mais que continua a fazer as suas apostas naqueles que serão os cabeças de cartaz do futuro.

Entre eles estão o pop viciante e fluorescente de Superorganism, as melodias nocturnas de Yellow Days, os explosivos Starcrawler e as guitarras refrescantes de Rolling Blackouts Coastal Fever, bem como Idles, Metá Metá e Belako e Oso Leone, dois dos grupos com maior projecção internacional da cena musical espanhola.

Da cena portuguesa chegam Fogo Fogo, com a música de homenagem aos ritmos caboverdianos, o rock pulsante de Solar Corona, Luís Severo, que apresenta o aclamado último álbum, o Foreign Poetry, resultado da troca de ideais musicais de dois compositores e multinstrumentalistas, o power-trio Black Bombaim, o house, disco e outras misturas de Tiago, Caroline Lethô e DJ Lycox e ainda Moullinex, nome forte da electrónica portuguesa de regresso aos álbuns com uma mensagem de amor e afirmação política.

Bilhetes

Os passes gerais para o NOS Primavera Sound estão à venda por 105 euros e podem ser adquiridos em bol.pt, Ticketea, portal NOS Primavera Sound e pontos de venda habituais (FNAC, CTT, El Corte Inglés, etc) ou através do travel package da Festicket que inclui, para além do passe geral, o alojamento durante os dias do festival.

Com o programa Viagens & Vantagens, a Via Verde oferece uma solução integrada para ir ao NOS Primavera Sound: o pack Via Verde festivais oferece, pelo preço do passe do festival, um desconto em portagem, vale de combustível e estacionamento gratuito junto ao recinto.

Também está disponível, nas lojas FNAC de Portugal e em fnac.pt, o Fã Pack FNAC NOS Primavera Sound em duas versões: o passe geral, a um preço promocional de 105 euros e o voucher diário, por 55 euros. O voucher diário deverá ser trocado obrigatoriamente por uma entrada válida nas lojas FNAC ou no site oficial do NOS Primavera Sound até um mês após ser conhecida a programação por dias.

