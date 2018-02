Desporto Televisões não transmitiram conferência de imprensa de Jorge Jesus Por

A conferência de imprensa de Jorge Jesus deste domingo, de antevisão ao encontro frente ao Tondela, não foi transmitida em direto pelos três canais de informação, RTP3, SIC Notícias e TVI24.

As estações televisivas responderam desta forma ao apelo feito por Bruno de Carvalho, na Assembleia Geral do clube, para que os adeptos boicotem a imprensa desportiva e todos os canais de televisão, excepto a Sporting TV.

De acordo com o Jornal de Notícias, as direções dos três canais generalistas acordaram não transmitirem a conferência de imprensa em direto, apesar de estarem no local. Foram apenas recolhidas imagens e declarações do técnico do Sporting para serem transmitidas mais tarde.

Também os atletas do clube receberam ordem da direção para não prestarem declarações aos jornalistas.

Este domingo, após o triunfo de Sara Moreira na prova dos 3000 metros e também no final da Volta ao Algarve em bicicleta, os atletas leoninos não falaram aos jornalistas, argumentando que não estavam autorizados.

Neste sábado, recorde-se, Bruno de Carvalho apelou a um boicote dos sócios sportinguistas à comunicação social, ao incentivá-los a não comprarem mais jornais desportivos ou verem televisão.

Essa posição foi hoje reforçada pelo diretor de comunicação do clube, Nuno Saraiva, que estendeu esse boicote às plataformas digitais.

