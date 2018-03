Nacional Tamin reage ao insulto de “gorda” Por

Uma concorrente do Festival da Canção foi “enxovalhada” pelo aspeto físico. “Vivo bem com esses insultos, mas a minha mãe não está habituada”, frisou Tamin Santos.

Nas redes, o mesmo ‘palco’ onde foi apelidada de “gorda” (entre outros insultos), a cantora reagiu não para se defender, mas para lembrar que estes ataques fazem outras vitimas.

“Hoje em dia vivo bem com esses insultos. Estou habituada. Mas a minha mãe não está habituada. Com a participação no Festival da Canção ela viu-me ser enxovalhada em vários posts e comentários no Facebook”, referiu.

“Gorda”, “a tua mãe devia ter abortado” e “tive medo que me comesse o jantar” foram alguns dos ‘comentários’ visando a intérprete de ‘Sobre Nós’, tema com letra de Capicua.

Tamin procurou desvalorizar os incidentes, pedindo à mãe para “não chorar”.

“Os comentários positivos são muitos mais”, reforçou.

Definindo-se como “mulher”, a cantora garantiu que não aceita sobre si os rótulos aplicados a quem tem “peso a mais”, geralmente por quem tem de rebaixar os outros “para se sentir melhor”.

“Será que quando um individuo insulta alguém com peso a mais, só por isso mesmo, pensa nas consequências desse ato?”

Não foi, porém, uma novidade para a concorrente do Festival da Canção.

“Quando era miúda, essas ofensas eram piores do que agressão física. Sim, também me agrediram só por ter peso a mais”, recordou.

