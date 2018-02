Supernanny estará a ser gravado, apesar da suspensão

O programa Supernanny poderá estar a ser gravado, apesar da suspensão decretada pelo Tribunal Cível de Oeiras.

De acordo com a TV7 Dias, “apesar de toda esta polémica, a SIC continuou, alegadamente, com as gravações de Supernanny, como se nada tivesse acontecido, segundo notícias que vieram a público recentemente”.

A revista revela que “uma equipa da produção do programa terá estado, na última semana de janeiro, em casa de uma família na zona da Mealhada, a preparar as gravações de mais um episódio”.

O canal de Carnaxide não confirma esta situação.

Na passada semana, no domingo, o programa já não foi para o ar.

As entidades judiciais recomendaram a colocação de filtros de imagem e de voz nos menores e também em todos intervenientes no programa.

Supernanny dá conselhos no Facebook

Supernanny foi suspenso pela SIC por ordem do Tribunal Cível de Oeiras.

Porém, Teresa Paula Marques, a protagonista do programa, está disponível para dar conselhos aos pais… através do Facebook.

