Motores Stéphane Sarrazin deixa a Toyota Por

Se Fernando Alonso é um reforço da Toyota para as 24 Horas de Le Mans, a equipa sediada em Colónia perde Stéphane Sarrazin, que irá disputar a clássica francesa de resistência aos comandos de um BR1-AER da equipa SMP Racing.

As recentes mudanças no seio da equipa Toyota, bem como um programa de competição menos extenso, contribuíram para que o experiente piloto francês de 43 anos optasse por um programa completo com a formação russa que utiliza os protótipos concebidos pela Dallara mas assistidos pela gaulesa ART Grand Prix.

Para além disso, com a SMP Racing Sarrazin terá a garantia de disputar todo o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) e não apenas Le Mans. O facto de conhecer a estrutura técnica da equipa também foi outro fator tido em conta por Sarrazin. “É um novo desafio e uma excelente experiência. Já conheço a SMP Racing há muito tempo – é uma equipa forte e experiente. Estou convencido que vamos atingir os objetivos a que nos propusemos em termos do novo BR1 da categoria LMP1. Para o conseguir vou empenhar-me totalmente, com uma atitude positiva e toda a minha experiência acumulada”, prometeu o piloto francês.

A Toyota já reagiu à saída de Stéphane Sarrazin agradecendo os serviços prestados, as emoções passadas em conjunto e, pela voz do seu responsável desportivo, Hisatake Murata, desejou ao melhor para o futuro do piloto gaulês: “Agradecemos calorosamente tudo o que fez para nós e desejamos tudo de bom no futuro.

De referir que nas última seis épocas Sarrazin terminou as 24 Horas de Le Mans duas vezes no pódio – em 2014 e 2016 – bem como no Campeonato do Mundo de pilotos no WEC. Na SMP Racing o francês será companheiro de equipa de Vitaly Petrov, Mikhail Aleshin, Matevos Isaakyan e Egor Orudzhev.