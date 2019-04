Motores Stoffel Vandoorne é o substituto de Jenson Button no ‘Mundial’ de Resistência Por

Depois da confirmação de que Jenson Button não iria guiar o BR1 # 11 da SMP Racing com Mikhail Aleshin e Vitaly Petrov nas 24 Horas de Le Mans, a equipa franco-russa decidiu substituir o britânico por Stoffel Vandoorne.

Os compromissos de Button no SuperGT japonês afastaram-no da prova de La Sarthe, onde no ano passado o Campeão de Fórmula 1 de 2009 fez equipa com os dois pilotos russos, sendo que a SMP optou agora por Vandoorne, também ele um ex-piloto da McLaren na F1.

Atualmente o belga compete na Fórmula E pela HWA, e prontamente aceitou o desafio que lhe foi colocado pela SMP para competir ao lado de Aleshin e Petrov, não apenas em Le Mans mas também nas 6 Horas de Spa-Francorchamps, rendendo Brendon Hartley que tripulou o BR1 # 11 nas 1000 Milhas de Sebring.

“Estou muito contente em juntar-me à SMP Racing e guiar o protótipo BR1 # 11 na prova do meu país em Spa-Francorchamps e nas lendárias 24 Horas de Le Mans. Os carros de LMP1 são muito exigentes e a suas performances são muito próximas às dos Fórmula 1”, reagiou Vandoorne.

O belga também está satisfeito por reencontrar elementos com quem já trabalhou nas disciplinas de acesso à F1: “Terei a oportunidade de me juntar a gente da ART Grand Prix com quem trabalhei durante a minha campanha em GP2. É também ótimo trabalhar ao lado de pilotos experientes como Vitaly Petrov e Mikhail Aleshin. O meu objetivo é contribuir para o desempenho da equipa e colaborar no desenvolvimento do protótipo BR1”.

Sobre a renúncia ao WEC e a Le Mans, Jenson Button há explicou que os motivos não se prendem apenas com o SuperGT e com a equipa Kunimitsu Honda, tendo também a ver com compromissos familiares.Recorde-se que as 6 Horas de Spa coincidem com a prova do SuperGT em Fuji, enquanto Le Mans ocorre num período em que a noiva de Button está grávida. “A minha decisão foi fácil para mim, já que acho que atualmente a Toyota é imbatível”, afirmou o antigo Campeão do Mundo de F1.