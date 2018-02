Sporting: Veja os lances polémicos decididos pelo VAR

A primeira parte do encontro que opõe o Sporting ao Feirense, em Alvalade, viu já o vídeoárbitro anular dois lances de golo aos comandados de Jorge Jesus. Veja os vídeos.

Ao intervalo, o marcador mostra um empate a zero, mas o Sporting chegou mesmo a festejar um golo e a marcação de uma grande penalidade.

Em ambas as situações, no entanto, o vídeoárbitro anulou os lances inicialmente validados pelo juiz do encontro, Luís Ferreira.

À passagem do minuto 20, Doumbia correu desde o meio campo e introduziu a bola na baliza. Contudo, alguns minutos depois, o lance foi invalidado por uma falta de Bruno Fernandes, cometida no início da jogada, ainda no meio campo sportinguista.

Já perto do apito para o descanso, Luís Ferreira assinalou grande penalidade por alegada mão na bola mas, após consulta do VAR, voltou atrás com a sua decisão.

Ao intervalo, o resultado continua 0-0.

Veja os lances.

