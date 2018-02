Desporto Sporting empata mas avança na Liga Europa Por

O Sporting empatou a três bolas, nesta quinta-feira, frente à equipa do Astana, em partida dos 16 avos de final da competição e está na próxima fase da Liga Europa. A turma do Cazaquistão conseguiu empatar nos últimos instantes da partida.

Em Alvalade, e já com uma vantagem folgada que os pupilos de Jorge Jesus garantiram no Cazaquistão, cedo a turma leonina se adiantou no marcador, por intermédio do inevitável Bas Dost, quando estavam jogados três minutos.

A reação do Astana chegaria, aos 37 minutos, por via de Marin Tomasov, que igualou o encontro.

Porém, Bruno Fernandes bisou, aos 53 e 63 minutos, e ampliou a vantagem do Sporting, que acabaria por ver o Astana marcar mais dois golos e empatar a partida.

Aos 80 minutos, Patrick Twumasi fez o 3-2 e, já ao cair do pano, Dmitriy Shomko fez o 3-3 final.

Apesar do empate, a equipa do Astana fica pelo caminho, enquanto que o Sporting continua em prova e prossegue o sonho de chegar longe na competição europeia.

