Sporting defende terceiro luga da I Liga frente ao Boavista

O Sporting defende hoje o terceiro lugar com que entrou na 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, quando receber o Boavista, sob pressão da vitória do Sporting de Braga na sexta-feira.

Depois do triunfo sobre o FC Porto na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal (1-0) e consequente qualificação para a final no desempate por penáltis, os ‘leões’ voltam-se de novo para o campeonato com os olhos no terceiro lugar e ainda no segundo.

Na abertura da ronda, o Braga bateu o Marítimo e igualou o Sporting em pontos (71), resgatando provisoriamente o terceiro lugar, posição que os ‘leões’ vão tentar retomar num jogo frente ao sétimo classificado, que soma 38 pontos e vem de quatro jogos sem ganhar. Fora de casa, nas últimas sete jornadas, o Boavista acumula um empate seis derrotas seguidas.

A seu favor, os ‘axadrezados’ podem ter o desgaste dos ‘leões’, que avançam para o sexto jogo em 18 dias e enfrentam alguns problemas físicos, já que Jorge Jesus não tem contado com os lesionados André Pinto, Piccini e William Carvalho, entre outros.

Antes, o Desportivo das Aves (16.º), também finalista da Taça de Portugal, tem uma importante deslocação a Tondela, tendo em conta a luta pela manutenção, enquanto o Moreirense (13.º), que também tenta continuar no primeiro escalão, recebe o Rio Ave.

Desportivo de Chaves e Portimonense defrontam-se em Trás-os-Montes num encontro entre equipas tranquilas.

Programa e resultados da 30.ª jornada:

– Sexta-feira, 20 abr:

Sporting de Braga – Marítimo, 2-0

– Sábado, 21 abr:

Paços de Ferreira – Belenenses, 1-1

Feirense – Vitória de Guimarães, 2-1

Estoril-Praia – Benfica, 1-2

– Domingo, 22 abr:

Desportivo de Chaves – Portimonense, 16:00

Tondela – Desportivo das Aves, 16:00

Moreirense – Rio Ave, 18:00

Sporting – Boavista, 20:15

– Segunda-feira, 23 abr:

FC Porto – Vitória de Setúbal, 20:00

