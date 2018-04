Desporto Sporting bate Paços de Ferreira e reforça terceiro lugar, em noite tensa Por

O Sporting reforçou hoje o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Paços de Ferreira por 2-0, num encontro da 29.ª jornada disputado sob um ambiente tenso, no Estádio José Alvalade.

Em plena ‘guerra’ entre o presidente, assobiado por grande parte dos adeptos, e os jogadores, maioritariamente aplaudidos, os ‘leões’ lograram o triunfo, com tentos do holandês Bas Dost, aos 20 minutos, e do costa-riquenho Bryan Ruiz, aos 65.

Na tabela, o Sporting passou a contar 68 pontos, seguindo a seis do líder Benfica, cinco do FC Porto e com mais três do que o Sporting de Braga, enquanto o Paços de Ferreira, com o central Rui Correia na baliza a partir dos 82 minutos, por lesão de Mário Felgueiras, manteve-se no 14.º lugar, com 28, quatro acima da ‘linha de água’.

