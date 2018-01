Desporto Sismo em Lisboa? Não. Bas Dost marcou mais um golo Por

O Sporting inspirou-se no pequeno sismo em Lisboa para destacar os pontapés certeiros de Bas Dost, avançado holandês que assinou ontem um hat-trick, na vitória leonina, por 3-0, diante do Desportivo das Aves.

Uma publicação humorística do Sporting enfatiza a veia goleadora de Bas Dost, que continua com o pé quente e a fazer tremer as redes adversárias.

E tremer foi um verbo conjugado na manhã de hoje, na Grande Lisboa, em resultado de um pequeno sismo sentido na região.

As redes sociais serviram para os leões associarem os dois factos, num tweet que conquistou a família sportinguista.

Isto não foi um sismo, foi o Bas Dost que marcou mais um 😎 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 15 de janeiro de 2018

