Restaurante fechado por Stanisic reabre com novo aspeto

Baratas, gordura nas prateleiras, grelhas sujas, comida estragada e desorganização atiraram o restaurante ‘O Canela’ para o topo da atualidade mediática. As condições de higiene dos produtos colocaram Portugal a discutir o que se come e como se come nos restaurantes portugueses. O estabelecimento foi encerrado pelas autoridades mas agora, após obras, voltou a abrir portas e tenta reerguer-se.

“Fiz de pedreiro e de eletricista, fiz de tudo um bocadinho, se não não estava assim”, começou por explicar Manuel Canela, dono do restaurante de Campolide, em Lisboa, referindo que realizou uma remodelação.

À Renascença, o proprietário do estabelecimento fala de uma nova vida entre as quatro paredes do ‘O Canela’, que se tornou mediático por via do chef Ljubomir Stanisic, e do seu programa ‘Pesadelo na Cozinha’, transmitido na TVI.

“Fizemos a desinfeção, havia móveis com muita antiguidade, e foi tudo substituído. Está resolvido, super-resolvido.”

Depois das baratas, da gordura nas prateleiras, o restaurante de Manuel Canela voltou a abrir portas mas o dono do restaurante ainda tem o programa da TVI ‘atravessado na garganta’ e mostra-se desagradado com a imagem que passou a Portugal.

“Estou aqui há tantos anos, nunca tive uma reclamação no livro de reclamações”, salienta, lembrando o comportamento de Ljubomir Stanisic.

“Ainda me pôs de castigo. Isto foi tudo para fazer a produção dele e ele subir na vida. Esquece-se é que os outros são pobres.”

Sobre a inscrição do restaurante no reality show, Manuel Canela diz-se enganado.

“Pensávamos que íamos tirar proveito…”

À Renascença, que visitou o espaço, Manuel Canela falou ainda sobre o aspeto da carne, as condições em que grelha os alimentos e a limpeza do espaço.

“Se for a um hotel de cinco estrelas, isso existe lá hoje. Nos restaurantes falta um, depois outro, e isso impede-nos de que as coisas funcionem como a gente gosta e queria. Toda a restauração é difícil.”

