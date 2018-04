Economia PSI20 cai 0,18 por cento em contraciclo com bolsas europeias Por

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) encerrou hoje com uma descida de 0,18 por cento para 5.477,58 pontos, contrariando a tendência de subida das bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 11 desceram, seis subiram e uma ficou inalterada. A Galp liderou as descidas e caiu 2,10 por cento.

No resto da Europa, as principais bolsas terminaram com ganhos ligeiros. Londres subiu 0,09 por cento, Paris e Milão 0,11 por cento, Madrid 0,21 por cento e Frankfurt 0,22 por cento.