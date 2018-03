Primeiro voo direto entre Austrália e Europa durou 17 horas

A primeira ligação aérea direta entre a Austrália e a Europa foi concluída com sucesso esta madrugada. O 787-9 Dreamliner da companhia aérea Qantas percorreu 14 498 quilómetros no ar, numa viagem que durou 17 horas.

Fez-se história na aviação. O primeiro voo sem escalas entre Austrália e Europa – Londres, no Reino Unido – aterrou sem problemas na capital inglesa, 17 horas depois de ter levantado voo.

De acordo com a agência espanhola EFE, a ligação iniciou-se em Perth, na Austrália, às 19h00 locais (11h00 em Lisboa) de sábado e terminou às 05h02 no aeroporto de Heathrow, em Londres. Foram transportados mais de 200 passageiros.

O presidente da Quantas, Alan Joyce, considerou que esta nova rota “mudou o jogo” e lembrou que os voos oferecidos até então, entre Austrália e Reino Unido, eram conhecidos para a “rota canguru” e duravam quatro dias, com sete escalas envolvidas.

A companhia celebrou o feito nas redes sociais.

The inaugural #QF9 has arrived in London. pic.twitter.com/yqRdv1V8Bt

— Qantas (@Qantas) 25 de março de 2018