Portugal e Macau defendem necessidade de mais acordos bilaterais

Portugal e Macau querem mais cooperação bilateral em matérias como a língua portuguesa, o ensino e a investigação científica, de acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social (GCS), hoje divulgado.

Durante a 3.ª Reunião da Subcomissão da Língua Portuguesa e Educação da Comissão Mista, realizada no dia 12 e 13 de fevereiro, as partes reiteraram a importância da cooperação nas áreas do ensino, da investigação científica, do reconhecimento dos graus e habilitações e da educação em língua portuguesa.

As delegações, chefiadas por Luís Faro Ramos, presidente do Camões – Instituto da Cooperação e Língua, e por Sou Chio Fai, coordenador do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior em Macau, consideram prioritária a formalização de um quadro legal bilateral de reconhecimento mútuo de diplomas entre Portugal e a Macau.

Foi ainda anunciado que, muito brevemente, as informações sobre bolsas de mérito e apoios financeiros dados pela região, serão colocados em mandarim, na página eletrónica do instituto Camões, segundo o comunicado da GCS.

Ainda no domínio da educação, a delegação portuguesa apresentou o ‘Balcão de Apoio ao Estudante Internacional’, de julho de 2017, que se destina a dar informações sobre os cursos e as condições de matrícula nas instituições do ensino superior de Portugal, como refere o comunicado.

Relativamente ao ensino do mandarim em Portugal, a delegação portuguesa declarou estar “em franco desenvolvimento e que o número de escolas que ensinam a língua está a aumentar”.

À margem desta reunião, foi assinado um protocolo entre os dois institutos que visa a certificação, com a chancela do instituto Camões, de cursos de professores de língua portuguesa, administrados pelo Instituto Politécnico de Macau.

As delegações sublinharam ainda que 2019 será um ano importante para as relações bilaterais, uma vez que se celebram os 20 anos da Região Administrativa Especial de Macau e os 40 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e a República Popular da China.

