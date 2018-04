Local Porto acolhe uma das maiores conferências em sistemas de computação Por

Uma das maiores conferências em sistemas de computação do mundo, a EuroSys (European Conference on Computer Systems), vai realizar-se este ano na cidade do Porto, de 23 a 26 de abril. São cerca de 300 os participantes de todo o mundo que se vão juntar naquela que é conhecida pela forte ligação entre o mundo académico e o mundo industrial.

A EuroSys tornou-se num dos fóruns de excelência para discutir várias questões ligadas com os sistemas de software de investigação e desenvolvimento, incluindo implicações relacionadas com hardware e aplicações.

Este ano, a conferência internacional tem organização portuguesa, mais concretamente do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e da Universidade do Minho, e vai realizar-se no Palácio do Freixo (Porto, Portugal).

“A EuroSys é uma das três melhores conferências em sistemas computacionais, a par da OSDI e da SOSP. Os resultados científicos que figuram no programa da conferência são sempre inovadores, de grande relevância e impacto. A realização da conferência em Portugal reflete, em larga medida, a forte presença dos investigadores portugueses na comunidade”, refere Rui Oliveira, administrador do INESC TEC, docente na Universidade do Minho e presidente da comissão organizadora da EuroSys 2018.

A edição deste ano da EuroSys vai ser apoiada financeiramente por empresas como a VMWare, Microsoft, RedHat, Facebook, Oracle, NATIXIS, IBM Research, Google, OutSystems e Maxdata.

A EuroSys 2018 bateu o recorde de artigos submetidos, um total de 262, onde 43 foram aceites e vão ser apresentados.

O dia 23 de abril, o primeiro da conferência, vai ser dedicado a 6 workshops organizados pela EuroSys. Já de 23 a 26 de abril vão ser apresentados os artigos aceites.

