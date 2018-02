Polícias chineses identificam cidadãos através de óculos especiais

Na cidade de Zhengzhou, na China, as autoridades estão a utilizar óculos com tecnologia de reconhecimento facial capaz de identificar todos os cidadãos e, assim, saber se são suspeitos de terem cometido algum tipo de crime.

É a mais recente tecnologia das autoridades chineses e promete aumentar a eficácia no combate ao crime de Zhengzhou, cidade onde o sistema está a ser implementado.

Desde o início do mês, as autoridades já conseguiram capturar sete pessoas que constavam na lista de procurados, além de outros 26 que tentavam viajar sob falsa identidade.

Os dados são do Wall Street Journal, e atestam que esta nova tecnologia pode dar um passo significativo no combate à criminalidade.

Estima-se que passem cerca de 60 mil pessoas pela estação de alta velocidade da cidade – número que aumenta durante as férias. Esta tecnologia permite captar as caras de todos os cidadãos que passam na cidade, sendo que a informação é posteriormente cruzada com o que consta na base de dados das autoridades e enviada para o polícia através de um dispositivo.

Estes óculos de reconhecimento facial foram desenvolvidas pela LLVision em conjunto com as autoridades, de forma a poderem satisfazer as suas necessidades e facilitar o seu trabalho no combate à criminalidade.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar