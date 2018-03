Justiça PGR procura ’toupeira’ que publicou caso online Por

Uma fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR) revelou que o organismo abriu uma investigação à publicação, na internet, do processo da Operação E-Toupeira.

“Os factos referidos encontram-se em investigação”, adiantou por escrito essa fonte da PGR, citada sem identificação pela Lusa.

O (novo) caso surgiu com uma notícia do Expresso, que descobriu no blogue Mercado de Benfica vasta informação sobre a Operação E-Toupeira, que supostamente estaria protegida por segredo de justiça.

“Tem 29 páginas e refere os pormenores da investigação desencadeada nos últimos meses ao assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, e ao oficial de justiça José Augusto Nogueira da Silva, que está em prisão preventiva por causa deste processo”, adiantou o semanário.

