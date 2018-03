Nas Notícias Parlamento britânico fechado devido a suspeita de ataque Por

O Parlamento britânico, em Westminter, Londres, foi parcialmente fechado enquanto as autoridades investigam uma substância suspeita. Duas pessoas foram levadas para o hospital.

O edifício não foi evacuado, mas as autoridades fecharam-no parcialmente enquanto investigam uma substância suspeita.

“Temos conhecimento de uma situação potencial, envolvendo uma substância suspeita que a Met Police está a investigar”, referiu um porta-voz do parlamento, em comunicado.

A polícia acrescentou que duas pessoas foram levadas para o hospital por precaução.

“O serviço de ambulâncias de Londres prestou assistência a duas pessoas, um homem e uma mulher, que foram levadas para o hospital por precaução”, adiantam as autoridades em comunicado, citado pela agência Reuters.

Esta segunda-feira esta prevista a presença da primeira-ministra britânica, Theresa May, no parlamento para falar sobre o alegado envenenamento de um ex-espião russo no Reino Unido.

[Em Atualização]

