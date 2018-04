Desporto “Na Luz é o FC Porto que manda”, diz Pinto da Costa Por

Pinto da Costa deixa alfinetadas ao Benfica num texto publicado, nesta quinta-feira, na revista Dragões. O dirigente portista confia na conquista do campeonato e lembra a vitória azul e branca no clássico da Luz, território onde “manda” o FC Porto.

O presidente dos portistas começa por lembrar o célebre episódio onde os portistas viram as luzes desligadas quando comemoravam a conquista do campeonato em plena casa do rival.

“Podem até apagar-nos as luzes, mas a outra luz, aquela força interior, ninguém extingue”, afiança Pinto da Costa, certo de que “é impossível de desligar ou destruir, mesmo com planos a médio ou longo prazo e mais ou menos maquiavélicos, mais ou menos indecentes”.

Pinto da Costa salienta, pois ter a certeza de que “na Luz é o FC Porto que manda”.

O dirigente portista salienta ainda que no FC Porto não se desiste.

“Não somos de baixar os braços, que corremos e lutamos até ao fim”.

Pinto da Costa faz ainda um apelo ao “foco” interno dos azuis e brancos e “indiferentes à provocação”.

Porém, o presidente do clube da Invicta lembra que vai ester vigilante.

“Sempre atentos ao que nos rodeia e sempre seguros de que ainda há muitas dificuldades para superar e muitos adversários para vencer.”

