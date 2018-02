Músico nomeado para os Óscares encontrado morto aos 48 anos

Johann Johannsson, músico compositor responsável por bandas sonoras de vários filmes e nomeado para dois Óscares foi encontrado morto na sua habitação, aos 48 anos.

Responsável pela banda sonora de filmes como ‘A Teoria de Tudo’, ‘Sicario’ e mais recente ‘Mother’, o músico e compositor Johann Johannsson foi encontrado morto, esta sexta-feira, no interior da sua habitação.

As causas da morte são ainda desconhecidas, sendo que a agência Redbird Music Management confirmou o óbito com uma publicação na página pessoal do artista.

“É com profunda tristeza que confirmamos a morte do nosso querido amigo Johann. Perdemos uma das pessoas mais talentosas e brilhantes que tivemos o privilégio de conhecer e trabalhar. Que a sua música nos continue a inspirar”, pode ler-se.

Aos 48 anos, natural da Islândia, Johann Johannsson iniciou a sua carreira como guitarrista, tendo mais tarde dedicado-se à composição de bandas sonoras para o grande ecrã.

O traço pessoal do artista evidenciava-se pela mistura de música clássica com sons eletrónicos mais atuais.

Em 2015, venceu um Globo de Ouro pela banda sonora do filme ‘A Teoria de Tudo’.

Morreu esta sexta-feira, aos 48 anos, deixando uma filha, além dos seus pais e três irmãs.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar