Motores Miguel Ramos e Beirão da Veiga no Top dez no Estoril Por

Não foi fácil o começo de temporada no International GT Open para Miguel Ramos e Lourenço Beirão da Veiga, isto apesar de terem terminado as duas corridas do fim de semana no Estoril no top dez.

No confronto de sábado, Ramos foi oitavo no Lamborghini Huracan # 27 da Lazarus Racing, que dividiu com Fabrizio Crestani. O italiano chegou a rodar no top cinco, antes de ser empurrado para fora da pista, quando entregou o carro ao piloto de Gaia a equipa seguia na nona posição, antes de subir um lugar depois de um pião de Alexander West.

Já Beirão da Veiga, que largou de 14º no BMM M6 GT3 # 3 da Teo Martin que dividiu com Juan Cruz Alvarez, envolveu-se na disputa pelo 10º posto com António Coimbra, vindo a concluir na nona posição, depois do espanhol ganhar um lugar.

Coimbra venceu a categoria Am com o Mercedes AMG GT3 da Sports & You que dividiu com Luís Silva, ainda que terminando no 12º posto a prova que foi ganha por Alessandro Pierguidi e Mikkel Mac no Ferrari 488 GT3 # 51 da Luzich Racing, que no domingo repetiram o triunfo.

Na segunda corrida Miguel Ramos largou do 11º lugar da grelha, mas não foi muito feliz no seu turno de condução, vindo a descer para 15º quando Fabrizio Crestani passou para o volante do Lamborghini # 27 da Daiko Lazarus Racing. O italiano conseguiria depois recuperar até à nona posição.

Já no BMW # 3 da Teo Martin Cruz Alvarez conseguiu terminar o seu turno na 10ª posição, com Lourenço Beirão da Veiga a conseguir levar a melhor sobre Frabrizio Crestani e terminar a corrida no oitavo posto.

Já Luís Silva começou mal a prova do Mercedes AMG GT3 da Sports & You, e no arranque desceu para o final do pelotão, com António Coimbra a fazer depois a recuperação possível, para terminar no quarto lugar da categoria AM e 18º absoluto.