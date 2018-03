Motociclismo Miguel Oliveira quinto no Qatar Por

Largando da quarta posição para a primeira prova do Campeonato do Mundo de Moto 2, Miguel Oliveira terminou-a na quinta posição.

O piloto português da Red Bull KTM Ajo até arrancou bem, mas na primeira curva alargou demasiado a trajetória na primeira curva e atrasou-se, descendo para a oitava posição. A partir desse momento a sua prioridade foi recuperar, conseguindo limitar os danos para terminar entre os cinco primeiros, beneficiando também de uma queda de Sam Lowes e de boas ultrapassagens.

Lá na frente, Alex Marquez comandou a prova de início, depois não conseguiu resistir ao andamento de Francesco Bagnaia, mantendo-se na perseguição ao italiano da VR46 até ter problemas com o pneu traseiro da sua Kalex. Isso fê-lo descer ao terceiro posto, que manteria depois do disco do travão traseiro da moto baixar a temperatura.

O percalço do espanhol da Marc VDS permitiu a Lorenzo Baldassari ascender à segunda posição. Depois o italiano da equipa de Sito Pons foi-se aproximando de Bagnaia, que com os pneus mais desgastados teve de resistir aos ataques do seu compatriota para o bater sobre a meta.

Classificação

1º Francesco Bagnaia (Kalex) 40m19,802s

2º Lorenzo Baldassarri (Kalex) + 0,112s

3º Alex Marquez (Kalex) + 5,625s

4º Mattia Pasini (Kalex) + 6,657s

5º Miguel Oliveira (KTM) + 10,296s

6º Brad Binder (KTM) + 10,344s

7º Marcel Schrotter (Kalex) + 11,419s

8º Xavi Vierge (Kalex) + 11,516s

9º Luca Marini (Kalex) + 20,690s

10º Jorge Navarro (Kalex) + 20,961s