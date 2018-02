Desporto Madeira Rodrigues e a investigação a Bruno de Carvalho: “Percebe-se o incómodo” Por

As contas bancárias de Bruno de Carvalho estarão a ser alvo de uma investigação, segundo adianta o Correio da Manhã. Madeira Rodrigues comentou essa notícia, associando-a ao “incómodo” do dirigente, aquando do pedido de uma auditoria. “Com a Justiça não pode inventar condições patéticas”, afirma ainda o ex-candidato.

A notícia é avançada pelo Correio da Manhã, na sua edição desta quinta-feira. O Dário adianta que a Justiça está a “varrer as contas bancárias” do dirigente leonino, por “suspeitas de luvas”.

Pedro Madeira Rodrigues, ex-candidato à presidência do Sporting, comentou a alegada investigação. E fê-lo de forma curiosa, em declarações ao Record.

“O incómodo de Bruno de Carvalho é que, ao contrário do que conseguiu fazer com o meu pedido de auditoria, com a Justiça não pode inventar condições patéticas para impedir que a verdade venha ao de cima”, afirma.

Madeira Rodrigues considera ainda que se percebe, agora “o porquê da sua agitação nos tempos recentes”.

“Que esta dúvida acabe depressa”, finaliza, na mesma declaração ao Record.