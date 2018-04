Desporto Liga (31ªJ): Resumo FC P.Ferreira 1-1 Os Belenenses (vídeo) Por

Apito final em Paços de Ferreira! Apesar do final do jogo agitado, a equipa pacense empatou a uma bola com Os Belenenses, em jogo da 31.ª Jornada da Liga NOS.

Veja o resumo:

