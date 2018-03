Nas Redes Jogador do Estoril cheio de dinheiro gera piadas nas redes sociais Por

Circula nas redes sociais um vídeo de Kléber, antigo jogador do FC Porto e atualmente ao serviço do Estoril, que tem gerado piadas, uma vez que o avançado aparece com várias remessas de notas. “Dinheiro é para gastar”, diz o brasileiro. Veja o vídeo que, importa referir, é de 2013. Ainda assim, ‘ganha vida’ outra vez e soma reações, em virtude do pagamento feito pelo FC Porto ao Estoril, na semana antes do jogo na Amoreira.

Há, nesta brincadeira, uma alusão implícita à investigação ao Estoril-FC Porto. No entanto, repita-se, o vídeo é antigo e nada tem que ver com qualquer tipo de entrega de verbas por parte do dragão.

De t-shirt e pele bronzeada, Kléber aparece dentro de um carro ‘carregado’ de dinheiro.

“Aí sacaninha, saiu o bicho, saiu o pagamento. Fazer o quê?”, começa por dizer Kléber, enquanto mostra as notas para a gravação.

“É para gastar […] tomar um whisky ou não? [risos]”, acrescentou o avançado brasileiro do Estoril.

Partilhado na página de Facebook ‘Um azar do Kralj, o vídeo já é viral e muitos seguidores brincam com a situação, dizendo que o jogador… “ganhou a raspadinha”.

Outros questionam a data do vídeo que, segundo conseguimos apurar é de 2013, altura em que Kléber estava emprestado pelos dragões aos brasileiros do Palmeiras.

Porém, o vídeo continua a somar partilhas e reações.

Veja o vídeo:

9 PARTILHAS Partilhar Tweetar