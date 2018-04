Desporto Jesus arrisca e avança com três centrais no onze Por

Já é conhecido o onze que o Sporting vai apresentar, nesta quinta-feira, diante do Atlético de Madrid, em partida da Liga Europa.

Sem Coentrão e Bas Dost, que cumprem castigo, e sem William Carvalho que está lesionado, Jorge Jesus joga com três centrais.

André Pinto, Coates e Mathieu são as escolhas para alinhar de início na frente de Rui Patrício.

Na frente, Montero é a aposta do treinador verde e branco.

Do lado colchonero também já são conhecidas as apostas de Diego Simeone.

O técnico aposta no mesmo onze que tinha lançado no último jogo diante do Real Madrid.

O ex-benfiquista Oblak estará na baliza, enquanto que as estrelas da companhia (Diego Costa e Griezmann) também fazem parte do figurino inicial dos espanhóis.

O Estádio de Alvalade, esse, está preparado para receber o embate europeu:





