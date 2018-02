Mundo Irão localiza destroços do avião que caiu no domingo Por

O Irão confirmou a localização dos destroços do avião da Aseman Airlines que caiu no domingo, matando (presumivelmente) as 66 pessoas a bordo.

O aparelho, um ATR 72-500 de fabrico franco-italiano, já teria sido localizado ontem, mas só hoje é que as autoridades anunciaram a descoberta.

“Um helicóptero da Guarda Revolucionária localizou esta manhã os destroços do avião no monte Dena”, adiantou o porta-voz da força militar, Ramezan Sharif.

O avião caiu numa zona montanhosa de difícil acesso, com as más condições climatéricas a dificultarem ainda mais as operações de busca.

A bordo do voo EP3704 seguiam 60 passageiros, quatro tripulantes e dois seguranças.

“Devido às circunstâncias especiais da região, ainda não temos acesso ao local da queda, pelo que não podemos confirmar de forma fiável e definitiva a morte de todos os passageiros”, adiantou, à data, a Aseman Airlines.

O avião tinha partido de Teerão às 4h30 rumo a Yasouj, tendo caído no monte Dena, a cerca de 22 quilómetros de Yasuj, cerca de 45 minutos após a descolagem.

Foram entretanto divulgadas imagens que mostram o ATR 72-500 instantes antes do acidente, evidenciando já dificuldades. Veja o vídeo:

