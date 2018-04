Nas Notícias Greve pode afetar saída do cruzeiro científico para avaliar ‘stock’ de sardinha Por

O novo cruzeiro científico para avaliar a evolução do ‘stock’ de sardinha e de outras espécies poderá não sair na quinta-feira do Porto de Lisboa, como previsto, devido à greve das equipas de investigação, disse hoje fonte sindical.

Segundo a dirigente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), Ana Avoila, “o mais provável” é a saída do navio Noruega não se realizar devido à greve dos investigadores, técnicos superiores e assistentes operacionais do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que integram a equipa, num total entre 14 a 17 pessoas.

Os trabalhadores exigem a reposição do suplemento de embarque que lhes foi retirado em 2012, quando o antigo Instituto Nacional dos Recursos Biológicos foi fundido com o IPMA.

Ana Avoila explicou que o suplemento de embarque corresponde “a 20 ou 25 por cento do salário”, defendendo que os trabalhadores que vão para o mar fazer a investigação e que “estão longe da família durante 30 dias estão agora a perder dinheiro”, já que são pagos em horas extraordinárias, com um limite de 150 horas por ano.

A greve decorre desde dia 09 até dia 24, mas, segundo a dirigente sindical, caso o Ministério das Finanças não dê resposta aos trabalhadores, a paralisação “irá certamente prolongar-se”.

Em comunicado, a estrutura sindical refere que já no dia 09 “a saída do navio foi abortada” devido à greve.

De acordo com a direção do IPMA, para quinta-feira está previsto o início da campanha Pelago2018, “realizada anualmente na primavera com o objetivo de ter estimativas da abundância, distribuição geográfica e biologia da sardinha e de outras espécies pelágicas como o biqueirão, a cavala, o carapau, entre outros, através do método da eco-integração”.

“Os resultados [da campanha] integram o modelo de avaliação de ‘stocks’ da sardinha ibérica e do biqueirão, tal como a campanha espanhola Pelacus, e servem como base ao aconselhamento científico e à gestão destes recursos pesqueiros”, concluiu o IPMA em declarações à Lusa.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar