Motociclismo Grande recuperação leva Miguel Oliveira ao pódio em Austin Por

A 12ª posição na grelha de partida não prometia um excelente resultado a Miguel Oliveira no Grande Prémio das Américas de Moto 2, mas o piloto português acabou por sair de Austin com um pódio.

Oliveira começou logo a fazer a diferenlça na largada, pois rapidamente chegou à nona posição. Depois foi aproveitando deslizes alheios e a 19 voltas do fim já estava no sexto posto, mostrando ser um dos mais rápidos em pista. Mas isto não chegava ao piloto da Red Bull KTM Ajo, que queria mais, conseguindo depois vencer a resistência de Mattia Pasini.

Começava a ‘nascer’ em Miguel Oliveira a expetativa de chegar à terceira posição, o que aconteceu mais tarde quando ganhou mais um lugar. E depois aconteceria quando deixou Xavi Vierge para trás, deixando a ideia que se a corrida tivesse mais voltas talvez fosse possível ‘ir buscar’ Alex Marquez, que terminou a prova norte-americana na segunda posição, atrás o vencedir Francesco Bagnaia.

Este resultado em Austin permitiu a Miguel Oliveira ascender ao quarto lugar do campeonato, com 43 pontos, beneficiando do facto de Xavi Vierge ter caído e não ter pontuado, num campeonato que é agora liderado por Bgnaia, com mais 10 pontos do que Pasini e Marquez. Isto quando se aproxima o dia 6 de maio, data do Grande Prémio de Espanha.

Classificação

1º Francesco Bagnaia (Kalex) 39m30,016s

2º Alex Marquez (Kalex) + 2,464s

3º Miguel Oliveira (KTM) + 3,704s

4º Joan Mir (Kalex) + 5,376s

5º Iker Lecuona (KTM) + 6,867s

6º Brad Binder (KTM) + 6,876s

7º Mattia Pasini (Kalex) + 9,308s

8º Jorge Navarro (Kalex) + 10,510s

9º Dominique Aegertter (KTM) + 10,595s

10º Lorenzo Baldassarri (Kalex) + 11,497s