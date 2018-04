África Governo angolano compra 1034 viaturas por 157,5 milhões de euros Por

O Governo angolano prevê gastar mais de 42,5 mil milhões de kwanzas (157,5 milhões de euros) na aquisição de 1034 viaturas de serviço de diferentes gamas, no âmbito do concurso público aberto na segunda-feira pelo Ministério das Finanças.

Segundo o caderno de encargos do concurso público, ao qual a Lusa teve hoje acesso, a aquisição será feita através de 12 lotes, cada um envolvendo a aquisição de entre três e 361 viaturas, que vão de automóveis ligeiros protocolares aos de todo terreno de “uso pessoal” ou de “serviços gerais” passando ainda pelos do tipo “pick up”.

Incluiu igualmente a aquisição, num dos lotes a concurso, de 36 pesados de passageiros para serviços gerais, com capacidade para transportar 30 passageiros.

O concurso público está em vigor até 07 de maio e a adjudicação, de cada lote, está condicionada às propostas economicamente mais vantajosas para o Estado angolano, processo conduzido pela Direção Nacional do Património do Estado.

Prevê o pagamento do valor estipulado, em kwanzas, de forma parcelar, com 15 por cento atribuídos a título de adiantamento com a assinatura do contrato. Acresce 30 por cento contra a entrega dos comprovativos de chegada das viaturas ao porto de Luanda e entrega de 45 por cento da encomenda total.

A parcela restante, de 55 por cento, será paga contra a entrega total das viaturas, por cada lote, conforme previsto no caderno de encargos.

Este é um dos primeiros concursos lançados pelo portal da contratação pública eletrónica, com o qual o Governo angolano estima poder reduzir em 30 por cento ao ano os custos na aquisição de bens e serviços.

Até agora, as aquisições pelo Estado eram feitas, de forma geral, por ajuste direto ou concurso público limitado.

Nesta fase inicial do portal da contratação pública eletrónica, lançado este mês pela Direção Nacional de Contratação Pública, fornecedores nacionais e estrangeiros podem já concorrer para prestar serviços públicos ao Ministério da Saúde, nomeadamente à Maternidade Lucrécia Paim, Instituto Nacional de Luta Contra a Sida e ao Hospital Pediátrico David Bernardino, bem como à Direção Nacional da Contratação Pública e à Direção Nacional do Património, ambas do Ministério das Finanças.

Segue-se a inserção no sistema dos ministérios das Construção e Obras Públicas e da Energia e Águas, tendo em conta o volume de aquisições, com o alargamento a todas as unidades orçamentais do país até setembro de 2019.