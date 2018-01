Desporto Francisco J. Marques chama “labregos” aos adeptos do Sporting Por

Na primeira reação portista aos cânticos que os adeptos do Sporting entoaram, na última noite, no pavilhão Dragão Caixa, e que têm estado no centro da polémica, Francisco J. Marques apelidou os leões de “labregos”.

Numa publicação nas redes sociais, o diretor de informação e comunicação dos portistas partilhou o vídeo com os cânticos, tendo escrito na legenda: “Por falar em labregos”.

“Ai quem me dera, que a bancada do Estoril fosse com o car….”, entoaram os adeptos sportinguistas, no pavilhão do FC Porto, em alusão ao que aconteceu no duelo de futebol entre Estoril e FC Porto, na passada segunda-feira, que foi suspenso por causa de fissuras numa das bancadas.

