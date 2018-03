Motores Félix da Costa quer top cinco em Punta del Este Por

A temporada da Fórmula E prossegue este fim de semana no Uruguai e a palavra de ordem para António Félix da Costa é evoluir a partir do resultado conseguido na prova anterior.

Recorde-se que na Cidade do México o piloto português da MS&AD Andretti foi sétimo, depois de na qualificação ter conseguido ser o segundo mais rápido, após ter atingido a ‘Super Pole’. Agora assume que no traçado de Punta del Este quer terminar entre os cinco primeiros.

Apesar de saber que as equipas de topo estão a outro nível da sua, Félix da Costa promete trabalhar: “Sabemos quais as áreas menos boas do carro e é nisso que nos focamos para dar mais um passo em frente. Toda a equipa está motivada e com vontade de continuar o bom trabalho que tem vindo a fazer até agora. Quero pontuar e se possível no top cinco”.

Numa pista com 2,785 quilómetros e 20 curvas, o piloto de Cascais quer continuar a ser a referência da MS&AD Andretti, pela qual conquistou 16 dos 20 pontos que a formação de Michael Andretti possui no campeonato de equipas. E se os fãs derem uma ajuda com o ‘Fan Boost’ – que dá mais potência a um determinado monolugar de um piloto através de votação – tanto melhor.

A prova realiza-se durante todo o dia de sábado, com treinos livres, qualificação e uma corrida de 37 voltas que terá lugar a partir das 19h00 portuguesas.