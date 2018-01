Nas Notícias Estudo português ensina a combater estigma da obesidade Por

Chama-se ‘Kg-Free’, resulta de quatro anos de investigação no âmbito de um doutoramento na Universidade de Coimbra e ajuda a combater o estigma da obesidade.

“É urgente integrar a abordagem psicológica nos tratamentos porque a obesidade é uma doença muito heterogénea”, explica a investigadora Lara Palmeira, em declarações aos meios de comunicação da Universidade de Coimbra, onde este projeto se desenvolveu.

Através de 10 sessões semanais e duas quinzenais em grupo, o ‘Kg-Free’ é um treino mental que ensina as pessoas a lidarem com os seus pensamentos e emoções, ajudando a promover hábitos saudáveis e com qualidade de vida, diminuindo, desse modo, o estigma em relação ao peso e à obesidade.

Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), esta investigação evidencia que a “intervenção foi eficaz na promoção do bem-estar e da qualidade de vida e na diminuição de comportamentos alimentares perturbados, do estigma internalizado e do autocriticismo”.

A investigadora Lara Palmeira, que faz parte do Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção Cognitivo-Comportamental, revela que o programa ‘Kg-Free’ “permitiu que as participantes desenvolvessem uma atitude mais saudável, flexível e positiva em relação ao seu peso e alimentação, promovendo uma alimentação mais consciente e saudável”.

Além disso, foi ainda possível um “desenvolvimento de uma visão do ‘Eu’ mais positiva e menos crítica/hostil, focada no bem-estar e na persecução de uma vida com significado que vá para além do peso”.

