Desporto “Enquanto eu estiver aqui, Bernardo Silva não sai”, garante Guardiola (com vídeo) Por

Pep Guardiola mostrou-se encantando com Bernardo Silva, esta segunda-feira, e deixou a garantia que enquanto for técnico do Manchester City, o português continuará com ele.

Muitas vezes suplente mas com 39 participações em 41 encontros, Bernardo Silva voltou a merecer rasgados elogios por parte de Guardiola esta segunda-feira.

“Sempre que joga, tem estado em alto nível. É jovem, um bom elemento de balneário, estamos muito felizes com ele. Ficará muito tempo. Enquanto aqui estiver, ele não sai. Ficará comigo”, referiu o catalão, em conferência de imprensa.

A qualidade técnica do português é por demais evidente, mas Guardiola realça também o seu espírito de equipa e trabalhador.

“Nunca o vi triste, nem uma única vez. Está sempre bem-disposto e vocês não imaginam como isso é importante. Quando não jogava muito, não imaginam como era importante no balneário. É esse tipo de pessoa, está sempre com a disposição certa”, sublinhou.

Recorde um momento, no treino do Manchester City, que espelha as duas facetas de Bernardo Silva.