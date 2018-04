Desporto “Estive sempre ao lado dos jogadores”, diz Jorge Jesus Por

No final do encontro frente ao Paços de Ferreira, que terminou com a vitória leonina por 2-0, Jorge Jesus garantiu que esteve sempre ao lado dos jogadores, e que estes só não jogariam se a “polícia estivesse no relvado”.

Depois da semana “conturbada”, Jorge Jesus assumiu, em conferência de imprensa que “o importante é sempre ganhar”.

“Tivemos a consciência, jogadores, treinadores e equipa técnica, que estamos aqui para trabalhar para um emblema que é o Sporting. Quem faz crescer todos os clubes são os jogadores. Os jogadores são barómetros dos clubes. Agradeço o apoio os adeptos do Sporting, estamos aqui para defender os interesses do Sporting e apenas do Sporting”, referiu.

Sobre a vitória, Jesus confessou que sentiu uma equipa “fisicamente carregada e emocionalmente desconfiada” que apenas se começou a soltar depois do “segundo golo”.

A união de plantel foi também um ponto enaltecido pelo técnico dos leões, sublinhando a importância da vitória “face a tudo o que aconteceu”.

“Não foi uma semana fácil enquanto treinador. Já passei por muitas situações, mas por esta nunca tinha passado. Tinha de defender um clube, foi isso que eu fiz. Não digo que foi sempre contra tudo e contra todos, porque eu estive sempre do lado dos jogadores”, garantiu.

