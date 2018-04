Motores Elisabete Jacinto prossegue recuperação no Marrocos Desert Challenge Por

Apesar de não ter iniciado a sua participação no Marrocos Desert Challenge como desejava, Elisabete Jacinto mantém a ofensiva no intuito de recuperar posições nesta dura maratona africana.

Na etapa que esta quinta-feira fez cumprir 275 quilómetros de setor seletivo a piloto do MAN TGS da Bio-Ritmo completou o percurso em problemas, a apenas 31 minutos do checo Ales Loprais, que lidera a classificação geral dos T4, e que nesta tirada foi o terceiro camião mais rápido.

Fotos: AIFA

Não obstante as dificuldades colocadas pela especial, que incluiu a travessia do Erg Ouzina e Erg Chebbi, Elisabete, José Marques e Marco Cochinho lograram ultrapassar todos os obstáculos e ter mesmo um andamento consistente.

“A etapa correu bem mas foi muito trabalhosa e cansativa. Não tivemos grandes percalços porque fizemos tudo com muita calma, no entanto, as passagens de areia são sempre complexas. No Erg Ouzina, apesar do traçado não apresentar grandes dificuldades, apanhámos um grande susto. Estávamos a sair de uma duna muito alta e o camião fez um voo incrível. Foi uma grande sorte ter parado com as quatro rodas bem assentes no chão porque a determinada altura pensei mesmo que fosse capotar”, salienta a piloto do Montijo.

No entanto o mais difícil ainda estava para vir, como fez questão de vincar Elisabete: “Foi a passagem do Erg Chebbi que nos deu mais dores de cabeça. Foi particularmente difícil porque entrámos nas dunas ao meio dia e não conseguíamos ver nada do terreno. Optámos por andar com calma para não fazer más escolhas e felizmente acabou por correr tudo bem”.

Esta sexta-feira realiza-se uma etapa que seré o último dia nas dunas, mas definitivamente uma das jornadas mais complicadas de todo o rali. Serão cumpridos 306 quilómetros ao cronómetro que se iniciam com o cruzamento das dunas mais altas do Erg Chebbi, logo seguido de outra seção de dunas no Erg Znaigui. A partir daqui a paisagem muda e até ao final da especial os pilotos vão encontrar uma mistura de oueds arenosos bem como trilhos rápidos e técnicos.