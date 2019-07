Motores Elisabete Jacinto distinguida pela Câmara do Montijo Por

Elisabete Jacinto, vencedora da categoria camião do Rali África Eco Race vai ser distinguida com a atribuição da Medalha de Ouro do Concelho do Montijo.

A decisão de distinguir a piloto de todo-o-terreno foi tomada por unanimidade na reunião pública da Câmara Municipal do Montijo do passado dia 14 de julho, e a distinção será entregue no Dia da Cidade, 14 de agosto, às 17h00 na Galeria Municipal.

A medalha de Ouro do Concelho é a mais alta distinção atribuída pelo concelho, que só pode ser atribuída a pessoas ou instituições que tenham prestado ou prestem serviços relevantes ao município ou ao país.

Elisabete nasceu no Montijo e foi nesta cidade que cresceu e deu os seus primeiros passos na sua atividade desportiva, vindo a distinguir-se a nível nacional e internacional numa modalidade predominantemente masculina, não por ser mulher mas por ter atingido resultados dignos de destaque.

A história da piloto conta-se de várias formas, sendo que as suas vitórias e títulos falam por si, nomeadamente o facto de ter sido, por três vezes, a senhora mais pontuada da Taça do Mundo de Todo-o-Terreno e uma das poucas mulheres a participar no Rali Paris Dakar em moto, tendo vencido a Taça das Senhoras no ano 2000.

Elisabete Jacinto destacou-se também ao ser a única mulher a nível mundial a participar nestes ralis em camião tendo vencido este ano a Categoria Camião no Rali Africa Eco Race, uma das maiores maratonas da atualidade. Elisabete Jacinto foi a única mulher na história do todo-o-terreno mundial a vencer entre os camiões.

Para a piloto esta distinção “é um reconhecimento por todo o trabalho que desenvolvi ao longo destes anos”. E acrescenta: “Sensibiliza-me profundamente e, por isso, agradeço ao Município do Montijo”.