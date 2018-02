Cultura D.A.M.A. regressam ao palco do Marés Vivas Por

Os D.A.M.A regressam ao palco do Meo Marés Vivas, em 2018, depois do concerto em 2016 lhes ter valido o prémio de melhor atuação ao vivo (Best Live Performance) da Península Ibérica nos Iberian Festival Awards.

No dia 22 de julho, e após esgotarem o Campo Pequeno pela terceira vez, com mais de 7000 pessoas, os D.A.M.A continuam a Tour ‘Lado A Lado’, desta vez na praia do Cabedelo, num espetáculo que promete ser inesquecível.

Os festivaleiros vão poder ouvir temas como ‘Pensa Bem’, ‘Oquelávai’, e o novíssimo single ‘Nasty’, temas que foram editados no terceiro álbum de originais da banda, ‘Lado A Lado’, que já é disco de ouro.