Cristas critica aumento de comissões na CGD

Assunção Cristas criticou, nesta quinta-feira, o Governo por causa do aumento de comissões na Caixa Geral de Depósitos (CGD).

A líder do CDS-PP diz que esta medida afeta os “mais idosos”, que acabam por recapitalizar o banco do Estado.

“É para o senhor primeiro-ministro aceitável que haja este mais aumento de comissões que afeta em particular as pessoas que recorrem aos balcões da Caixa, normalmente os mais idosos?”, questionou Assunção Cristas, no Parlamento.

E prosseguiu com as perguntas: “É aceitável que os portugueses, e esses mais idosos também, paguem, por um lado, a recapitalização da Caixa, e por outro ainda tenham de pagar mais comissões?”

António Costa assumiu que o Governo não se mete na gestão do banco.

“Não nos intrometemos na gestão da CGD”, disse o líder do Governo.

