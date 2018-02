Criança de Supernanny recebeu alta de psicóloga antes do programa

A mãe da ‘Furacão Margarida’, a primeira criança a participar no Supernanny, dispara críticas a todos os detratores do programa (entre os quais as entidades de proteção de crianças) e garante que a filha está totalmente diferente, para melhor. Acontece que Margarida tinha sido acompanhada por uma psicóloga, que lhe deu alta, porque a menina estava bem.