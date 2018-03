Clube dos Pensadores Clube dos Pensadores faz 12 anos com Pedro Duarte Por

O Clube dos Pensadores festeja o seu aniversário, no dia 12 de março, 12 anos no seu 121.º debate. Esta coincidência traz ao clube Pedro Duarte, por convite de Joaquim Jorge, fundador daquele movimento cívico.

O debate realiza-se dia 12 de março, segunda-feira, pelas 21h30 , no Hotel Holiday Inn em Vila Nova de Gaia.

Pedro Duarte – um jovem promissor político – é jurista, foi líder da JSD, deputado, secretário de Estado e director da campanha das presidenciais de Marcelo Rebelo de Sousa.

Subscreveu, juntamente com Carlos Moedas, uma moção que propunha combater a desigualdade e que lançava para o debate a possibilidade de se avançar com uma medida não conotada com a direita tradicional: o rendimento básico universal.

Pedro Duarte não está na oposição ao novo líder Rui Rio, estando contra as metas para o resultado das legislativas em 2019. Aliás acha que seria colocar uma casca de banana no seu caminho.

Rui Rio no Congresso começou bem e acabou mal. Ao conseguir um acordo com Pedro Santana Lopes deixou a sua retaguarda desprotegida e muitos apoiantes que lhe deram a vitória. Por outro lado, a escolha de Elina Fraga é um erro de casting e uma afronta a Paula Teixeira da Cruz que teve um excelente desempenho como Ministra da Justiça, na mudança de paradigma em que a justiça é para todos e não só para alguns: ricos ou pobres, poderosos e influentes e comuns dos cidadãos.

O CdP reivindica o valor da conversação e do debate de ideias. Deste modo, haverá muitos motivos de interesse para se debater e confrontar ideias, com a moderação de Joaquim Jorge no 12.ºaniversário do CdP.

Virá à liça da discussão o Congresso do PSD, o papel de Pedro Duarte nesta nova liderança, o novo líder Rui Rio, o afastamento de ‘motu proprio’ de Luís Montenegro a influência de Miguel Relvas, entre outros.

De salientar que ao longo destes anos já passaram pelo CdP, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Rui Rio, Assunção Cristas, Catarina Martins, Jerónimo Sousa e tantos outros.