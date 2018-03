Economia Centeno: “Salvámos o euro, mas não estamos a salvo” Por

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, elogiou o trabalho feito para salvar a moeda única, mas deixou o aviso: “Todos mantiveram a confiança no euro, mas para ser honesto não estamos ainda a salvo”.

Numa conferência conjunta com o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, Centeno destacou o salvamento do euro na “pior crise dos últimos 80 anos”.

“Criámos um fundo de resgate que impede que os países do euro sejam empurrados para fora do euro pelos mercados, tornámos os bancos mais fortes e iniciámos a União Bancária”, elencou.

Com “orgulho” no resultado dos 28 (ainda contando com o Reino Unido), o presidente do Eurogrupo insistiu que ainda há perigo a rondar sobre a moeda única.

“Todos, empresas e cidadãos, mantiveram a confiança no euro, mas para ser honesto não estamos ainda a salvo”, afirmou Centeno.

Para uma resposta menos “dolorosa” nas próximas crises, o também ministro das Finanças de Portugal apelou aos congéneres europeus pela maior integração dos países da moeda única, pelo reforço das instituições, pela entrada em funcionamento da União Bancária e pela garantia de depósitos ao nível da zona euro.

“Sabemos que mais cedo ou mais tarde a crise vai aparecer”, reforçou Valdis Dombrovskis: “Precisamos de estar preparados e melhor equipados para enfrentarmos potenciais desafios”.

