Carro despista-se e entra em clínica de Guimarães

Um carro despistou-se, nesta noite, em Guimarães, e destruiu a montra de uma clínica, na freguesia vimaranense da Costa.

Apesar do aparato do acidente não resultaram feridos, de acordo com a rádio Santiago de Guimarães, que adianta ainda que os bombeiros vimaranenses foram acionados mas não chegaram a ir ao local, visto não resultarem feridos deste acidente.

O automóvel entrou em despiste, galgou o passeio e embateu na fachada de uma clínica, que fica no rés do chão de um edifício.

A PSP tomou conta da ocorrência.

