Brexit: Libra esterlina alcança máximo face ao euro desde o referendo de 2016

A libra esterlina alcançou hoje o valor mais alto face ao euro desde o referendo que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), realizado em 23 de junho de 2016.

Face ao dólar e desde o pico de janeiro, a libra esterlina registou hoje uma valorização de 0,2 por cento.

O referendo de 2016 atingiu fortemente a moeda britânica, tendo a desvalorização máxima, de 18 por cento, sido registada no início de 2017.

Entretanto, a libra tem ganhado terreno no mercado de câmbios e regista uma valorização de 0,2 por cento face ao dólar, estando hoje a 1,437 dólares, contra o valor alcançado no início do ano, quando chegou a cotar-se a 1,206 dólares.

Face ao euro, a divisa britânica mantém-se estável a cotar-se a 1,1572 euros.

Segundo operadores citados pela EFE, a depreciação do dólar deve-se à incerteza provocada pela nova política comercial dos Estados Unidos e à expectativa de que o Banco de Inglaterra suba as taxas de juro.

“Há muito otimismo com a libra esterlina”, sublinhou um operador, adiantando que agora o processo da saída do Reino Unido da União Europeia é valorizado de um prisma mais otimista.

O Brexit deverá ocorrer em 29 de março de 2019, momento em se iniciará um período de transição que durará até ao final de 2020.

