Motores Bernhard Ten Brinke surpreende no ‘Dakar’ Por

Quando se esperava por uma ofensiva de Stephane Peterhansel procurando reduzir a sua diferença para o líder dos automóveis no 40º Rali Dakar, foi um surpreendente Bernhard Ten Brinke a dar uma vitória à Toyota na 11ª etapa, mostrando-se particularmente à vontade nas dunas de Fiambala (Argentina).

Esta foi a primeira etapa onde as diferenças entre os homens da frente estabilizaram, num dia em que a partida das quatro e das duas rodas foi conjunta.

Nos 280 km cronometrados da especial entre Belen e Chicecito, Carlos Sainz procurou defender os 50 minutos de vantagem que tinha sobre Peterhansel, preocupando-se mais com esse objetivo do que em discutir o triunfo na etapa. O seu rival acabou por não conseguir conquistar-lhe mais tempo, contrariamente ao que havia sucedido na véspera. Aliás, o francês da Peugeot cedeu uma dezena de segundos ao seu companheiro de equipa espanhol.

Nesta etapa, que foi uma das últimas com grau dificuldade elevado do ‘Dakar’ 2018, Nassel Al-Attiyah esteve igual a si próprio, atacando desde o início, mas depois voltou a ceder terreno aos dois homens da frente, ainda que 1m16s para Carlos Sainz. Mas a possibilidade de uma terceira vitória final do piloto do Qatar na prova parece agora totalmente afastada.

Das dificuldades sentidas pelo trio da frente da classificação geral se aproveitou Bernhard Ten Brinke. O holandês que disputa pela primeira vez o Dakar integrado na estrutura oficial da Toyota acompanhado pelo experiente Michel Perin, conseguiu ser o mais rápido nos controlos de passagem intermédios, acabando por conseguir a sua primeira vitória na mais importante prova do todo-o-terreno mundial. Isso permitiu-lhe aproximar-se de um resultado da ‘geral’ que será o seu melhor de sempre no ‘Dakar’.

Já Giniel de Villiers perdeu uma dezena de minutos nas areias de Fiambala, enquanto no ‘clã’ Mini sentiu mais uma vez as agruras da dureza da prova. Desta vez com Mikko Hirvonen a ficar parado várias horas com o trem traseiro do seu Buggy JCW partido.