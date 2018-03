Cultura Berlim fascinado com vídeo turístico ‘Grândola, Vila Morena’ Por

‘Grândola, Vila Morena’, sobre o município do distrito de Setúbal, venceu a categoria ‘City Tourism Film’, na cidade de Berlim, na Alemanha. Veja o vídeo que conquistou a capital alemã.

Realizado por David Mendes, da empresa Ideias com Pernas, este foi o primeiro prémio internacional conquistado por ‘Grândola, Vila Morena’, depois do segundo lugar na competição nacional Destinos Turísticos, no ART&TUR Festival Internacional de Cinema de Turismo, em novembro passado.

O filme foi lançado em maio de 2017, tendo sido foi apresentado em Berlim neste mês, e eleito um vencedor do prémio de Excelência Golden City Gate, na categoria ‘City Tourism Film’ (Filme Cidade Turística).

Este ano assinalou a 18.ª edição deste concurso internacional de multimédia na IBT Berlim, uma das maiores feiras de turismo do mundo.

Veja o vídeo.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar