Nas Notícias Turismo de Portugal pede ao povo do Norte para apostar na espanhola Iberia em vez da TAP Por

Polémica entre TAP e Norte conhece novo episódio

A TAP e a região Norte de Portugal, servida pelo aeroporto Francisco Sá Carneiro, têm vindo a conviver num ambiente de alguma tensão nos últimos anos, sobretudo desde que a companhia aérea portuguesa foi cortando rotas de e para o Porto mesmo tratando-se de uma empresa estatal.

O mais recente episódio de tensão entre a TAP e a região Norte ficou assinalado numa reunião do Turismo de Portugal com alguns agentes nortenhos, onde o líder do Turismo de Portugal indicou às referidas entidades para apostarem na companhia aérea espanhola Iberia ao invés da TAP.

“O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, pediu ajuda para transformar Madrid no aeroporto de conectividade internacional para o Porto (…) a Iberia tem naquele aeroporto ligações que cobrem praticamente todos os continentes”, afirmou uma fonte que esteve presente na reunião, citada pelo Jornal de Notícias, onde se destaca que o desafio lançado pelo responsável pelo Turismo de Portugal foi recebido com agrado pelas figuras presentes na reunião.

Perante a agitação que as declarações têm gerado, o Turismo de Portugal emitiu um comunicado a respeito desta situação.

“A TAP enquanto companhia aérea nacional é não só essencial para o setor em todo o território nacional como um parceiro estratégico do Turismo de Portugal”, pode ler-se no comunicado do Turismo de Portugal, citado pelo Eco.

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, e empresários nortenhos têm criticado a forma como a TAP tem vindo a gerir as rotas que saem ou chegam ao aeroporto da cidade Invicta.