Nas Notícias Avenida dos Aliados cortada ao trânsito Por

A Avenida dos Aliados, no Porto, está cortada ao trânsito no sentido descendente. No sentido inverso é possível circular.

Sendo uma das principais ‘artérias’ da cidade do Porto, os Aliados costumam ter muito trânsito que, por via deste corte, está a ser desviado para a Rua Ricardo Jorge.

No local está um forte aparato policial e, de acordo com o Jornal de Notícias (JN), “está uma viatura imobilizada na Praça da Liberdade, rodeada de fitas da polícia”.

Fonte da polícia adiantou ao JN que se trata de uma “viatura suspeita”.

O trânsito no sentido ascendente está a circular.

As autoridades já fizeram saber que cortaram o trânsito, num dos locais mais movimentados da cidade do Porto, onde fica, de resto, a autarquia portuense, por causa de uma viatura que foi deixada na via pública.

Já foi, entretanto, criado um perímetro de segurança e no local já está a equipa de minas e armadilhas.

Nas redes sociais já circulam registos do sucedido:

13 PARTILHAS Partilhar Tweetar