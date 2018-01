Mundo Ainda se lembra do MH370? Destroços valem 58,5 milhões Por

A Malásia ainda não desistiu de encontrar o avião do MH370, o voo que desapareceu em março de 2014. Uma empresa contratada para descobrir os destroços pode ganhar até 70 milhões de dólares, cerca de 58,5 milhões de euros.

O mistério do MH370 persiste, quase quatro anos após o voo, que tinha partido de Kuala Lumpur (Malásia) rumo a Pequim (China), com 239 pessoas a bordo, ter desaparecido dos radares.

Contratada pela Malásia, a empresa Ocean Infinity tem 90 dias para vasculhar uma área de 23 mil quilómetros quadrados, no sul do oceano Índico.

O contrato inclui uma cláusula de “pagamento contra resultados”. Se forem descobertos destroços ou a caixa negra do avião, a empresa recebe um pagamento de 58,5 milhões de euros.

As buscas, a serem realizadas a partir do navio ‘The Seabed Constructor’, devem arrancar no dia 17 de janeiro, se tudo correr como o programa.

A embarcação já deixou a África do Sul, na semana passada, e ruma agora ao sul do oceano Índico. A bordo, leva drones subaquáticos, equipados com câmeras, sonares e sensores de alta tecnologia.

A equipa é composta por 65 pessoas, com o apoio de dois técnicos da Marinha da Malásia.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar